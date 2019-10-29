Британский парламент сделал шаг к досрочным выборам: детали

В настоящий момент как правительство, так и крупнейшие оппозиционные партии поддерживают проведение досрочных выборов

Британский парламент. Фото: REUTERS/DEG

В то время как в Евросоюзе окончательно утвердили отсрочку Brexit, Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря. Как объявил спикер палаты Джон Беркоу, инициатива премьер-министра получила достаточную устную поддержку законодателей, чтобы в формальном подсчете голосов не было необходимости.

"Совершенно ясно, что подавляющее большинство парламентариев выступает за то, чтобы утвердить билль во втором чтении. После второго чтения мы приступаем к рассмотрению билля в парламентских комитетах", – сказал Беркоу после того, как депутаты громогласным "да" ответили на вопрос о том, следует ли утвердить билль, предложенный кабинетом премьер-министра Бориса Джонсона.

Теперь перед решающим третьим чтением к законопроекту будут представлены поправки. Как ранее сообщило агентство Reuters, заместитель спикера Линдсей Хойл не позволила депутатам проголосовать по поправкам, неприемлемым для правительства.

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Предварительно было отобрано для голосования только предложение о переносе даты выборов с 12 на 9 декабря.

Во вторник кабинет Джонсона предложил Палате общин рассмотреть и принять законопроект, который позволит назначить внеочередные парламентские выборы простым большинством голосов депутатов в обход требований действующего законодательства.

Палата общин согласилась, чтобы билль был рассмотрен по ускоренной процедуре – всего за один день, однако также проголосовала за то, чтобы у депутатов была возможность внести в него дополнительные поправки.

В настоящий момент как правительство, так и крупнейшие оппозиционные партии поддерживают проведение досрочных выборов, таким образом весьма вероятно, что в декабре британцам предстоит в третий раз за 4 года отправиться на избирательные участки, чтобы обновить состав Палаты общин.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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