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Британский парламент утвердил законопроект о Brexit

22 января, 21:37

Великобритания должна покинуть ЕС 31 января

/ Фото: Getty Images

Законопроект о Brexit, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил в среду одобрение обеих палат британского парламента. Как сообщает телеканал "Скай ньюс", Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как ранее в среду Палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки.

Теперь, чтобы приобрести силу закона, билль должен получить формальное одобрение Ее Величества королевы Елизаветы II. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.

Между тем, Еврокомиссия уже заявила, что готова применять штрафы или приостанавливать торговые льготы, если Лондон не будет выполнять условиясоглашения о выходе из сообщества.

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Также стало известно, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

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В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

Все подробности в спецтеме Brexit

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