Британский премьер хочет от ЕС уступок на переговорах о Brexit

Мэй выступила в защиту своего предложения о том, чтобы будущая зона свободной торговли между ЕС и Великобританией распространялась лишь на товары, но не на услуги

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом неформального саммита Европейского союза в Зальцбурге призвала европейцев пойти на уступки на переговорах о выходе ее страны из ЕС (Brexit).

"Для получения хорошего результата Евросоюз, после того, как Великобритания усовершенствовала свою позицию, должен сделать то же самое", – написала она в статье для газеты Die Welt, опубликованной в среду.

Мэй выступила в защиту своего предложения о том, чтобы будущая зона свободной торговли между ЕС и Великобританией распространялась лишь на товары, но не на услуги. "Возражения Евросоюза по этому поводу не соответствуют реальности других переговоров о торговле", – считает она.

Британский премьер попыталась опровергнуть аргумент Евросоюза о том, что ее страна, настаивая на независимом секторе услуг, пытается подорвать конкуренцию. Согласно нынешним планам, британские компании при оказании услуг на территории ЕС должны будут соблюдать те же самые предписания, что и европейские, сообщает Deutsche Welle.

Мэй подтвердила негативное отношение к установлению таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Британии. "Ни одно государство не может требовать установления таможенной границы между частями Соединенного Королевства – с этим не согласилась бы никакая другая страна в аналогичной ситуации", – сказала она.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся в среду вечером в Зальцбурге на неформальную встречу, которую принимает Австрия как председатель Совета ЕС. В письме-приглашении европейским лидерам на этот саммит председатель Европейского совета Дональд Туск выделил три главные темы для обсуждения 19 и 20 сентября: миграция, внутренняя безопасность и выход Великобритании из ЕС.

Кроме того, он сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделится информацией о ходе расследования по делу о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.