Британский суд помешал планам Джонсона: в ЕС отреагировали

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Верховенством закона назвал один из ведущих представителей Европарламента (ЕП) Ги Верхофстадт вердикт Верховного суда Великобритании по решению премьера Бориса Джонсона приостановить работу нижней палаты британского парламента. Об этом сообщает во вторник британская газета Guardian.

В саге о Brexit (выходе Великобритании из ЕС) "по крайней мере, одно большое облегчение: верховенство закона в Великобритании живое и здоровое", приводит его слова издание.

"Парламенты никогда не должны молчать в реальной демократии", - отметил лидер Группы Альянса либералов и демократов в Европарламенте.

Не хотелось бы вновь услышать, по словам Верхофстадта, высказывания Бориса Джонсона или других сторонников Brexit о том, что "Европейский союз недемократичен".

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Тем временем Еврокомиссия (ЕК) отказывается комментировать постановление Верховного суда Соединенного Королевства о том, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента страны является незаконным.

"Мы не комментируем внутренние конституциональные вопросы", – сказала во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Наташа Берто, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение суда.

Ранее лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете сегодняшнего решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.

Напомним, Верховный суд Соединенного Королевства единогласно постановил, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября, чтобы вывести королевство из состава Евросоюза, нарушает британское законодательство.

В то же время, Верховный суд признал право британских парламентариев собраться как можно быстрее.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время. Британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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