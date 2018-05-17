Британский зэк устроил прямую трансляцию роскоши своей камеры

Заключенный одной из британских тюрем показал в прямом эфире свою камеру, условия в которой оказались настоящей роскошью для подобных заведений.

Так, во время трансляции в Instagram арестант по имени Юсуф Адемола показал свои дизайнерские часы, золотые украшения и игровую приставку PlayStation, которые ему позволяют хранить непосредственно в камере.

Для прямой трансляции из тюрьмы 27-летний преступник использовал мобильный телефон, незаконно пронесенный в учреждение: с его помощью он связался с блогершей Алией Марией Би, которая вывела его в прямой эфир.

Стрим длился 17 минут и собрал более 700 зрителей. За это время Адемола успел неоднократно похвастаться своей роскошной жизнью за решеткой. По словам Би, камера Адемолы выглядела существенно больше, чем комнаты в стандартных общежитиях.

Стоит отметить, что сам мужчина был приговорен в декабре 2017 года на 12 лет заключения за незаконное хранение оружия. По данным журналистов, Адемола был счастлив попасть в тюрьму, а его родственники рассказали, что он ненавидел жизнь на свободе.

Напомним, ранее в Херсоне осужденный решился на побег из СИЗО – во время прогулки любитель паркура на глазах конвоиров перепрыгнул забор с колючей проволокой высотой в четыре метра.

А в Волгоградской области России заключенный устроил побег из колонии на машине своих надзирателей и в пьяном виде отправился на свидание к девушке.