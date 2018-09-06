Британское издание опубликовало видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

На записи видно, как мужчины непринужденно идут по улице в Солсбери

Британское издание Daily Mail опубликовало кадры, на которых зафиксированы офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в покушении на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Одетых в зимнюю одежду Александра Петрова и Руслана Боширова заметили, когда они проходили мимо магазина коллекционных вещей и редких марок Dauwalders, когда их внимание было обращено на его витрину", – говорится в сообщении.

Как видно из видеозаписи, сделанной камерой наблюдения внутри магазина, мужчины непринужденно идут по улице в Солсбери. Петров – в черной шерстяной шапке и с рюкзаком, Боширов одет в темную куртку, на голове бейсболка. Оба идут в сторону вокзала, очевидно, уже после нанесения вещества "Новичок" на элементы дверей дома Скрипалей.

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Потом подозреваемые ненадолго остановились возле витрины магазина, вероятно забыв о своей миссии, и начали с интересом рассматривать выставленную продукцию магазина. После этого офицеры ГРУ попробовали зайти в помещение, однако двери были закрыты, и россияне продолжили путь к железнодорожному вокзалу Солсбери.

По словам владельца магазина, он был закрыт, поскольку это было воскресенье – выходной день.

Dauwalders of Salisbury – это семейный бизнес, который занимается продажей редких марок и других коллекционных товаров розничным и оптовым клиентам.

Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда опубликовало в среду серию фотографий двух россиян, подозреваемых им в покушении на Скрипалейс использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". По данным британского следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не считают данные паспорта фальшивыми, следователи подозревают, что в них не были указаны настоящие имена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят России.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.