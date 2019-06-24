Британское министерство обороны потратило 23 млн долларов на очистку дома Скрипаля от яда

После инцидентов были захоронены на свалках 16 полицейских машин и 8 машин скорой помощи

Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP.

Расходы Министерства обороны Великобритании на очистку Солсбери от следов вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составили почти 18 млн фунтов (около 23 млн долларов по текущему курсу). Об этом сообщила газета The Sun, которой ведомство предоставило эти данные в соответствии с британским законом о свободе информации.

Как говорится в опубликованной изданием статье, расходы министерства на осуществление работ по очистке потенциально опасных мест в Солсбери, включая дом Скрипаля, составили 10,9 млн фунтов (14 млн долларов). Дополнительно 6,7 млн (8,5 млн) было потрачено на специализированное оборудование и материалы, которые использовались в процессе деконтаминации. Еще 286 тысяч фунтов (364 тысячи долларов) ушло на транспортные расходы, проживание и питание командированных в Солсбери экспертов и военных.

В ноябре газета Salisbury Journal сообщила о том, что стоимость полицейского расследования инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери составит в общей сложности около 11 млн (14 млн). Кроме того, после инцидентов были списаны, разобраны и захоронены на свалках токсичных отходов 16 полицейских машин и 8 машин скорой помощи, в которых потенциально могли оставаться следы отравляющего вещества. Их общая стоимость, как пишет The Sun, составляла 892 тысячи (1,14 млн).

Таким образом оба инцидента обошлись британским налогоплательщикам по меньшей мере в 30 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов).

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

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