Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Британское министерство обороны потратило 23 млн долларов на очистку дома Скрипаля от яда

24 июня, 18:53

После инцидентов были захоронены на свалках 16 полицейских машин и 8 машин скорой помощи

Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP
Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP.

Расходы Министерства обороны Великобритании на очистку Солсбери от следов вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составили почти 18 млн фунтов (около 23 млн долларов по текущему курсу). Об этом сообщила газета The Sun, которой ведомство предоставило эти данные в соответствии с британским законом о свободе информации.

Как говорится в опубликованной изданием статье, расходы министерства на осуществление работ по очистке потенциально опасных мест в Солсбери, включая дом Скрипаля, составили 10,9 млн фунтов (14 млн долларов). Дополнительно 6,7 млн (8,5 млн) было потрачено на специализированное оборудование и материалы, которые использовались в процессе деконтаминации. Еще 286 тысяч фунтов (364 тысячи долларов) ушло на транспортные расходы, проживание и питание командированных в Солсбери экспертов и военных.

В ноябре газета Salisbury Journal сообщила о том, что стоимость полицейского расследования инцидентов с отравлениями в Солсбери и Эймсбери составит в общей сложности около 11 млн (14 млн). Кроме того, после инцидентов были списаны, разобраны и захоронены на свалках токсичных отходов 16 полицейских машин и 8 машин скорой помощи, в которых потенциально могли оставаться следы отравляющего вещества. Их общая стоимость, как пишет The Sun, составляла 892 тысячи (1,14 млн).

Таким образом оба инцидента обошлись британским налогоплательщикам по меньшей мере в 30 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов).

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют.

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег гру, Скрипаль, отравление Скрипаля, Солсбери

Вы сейчас просматриваете новость " Британское министерство обороны потратило 23 млн долларов на очистку дома Скрипаля от яда". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британия сосредоточится на борьбе с российскими тайными операциями

14 июня, 08:27

Сейчас руководство британского Минобороны обсуждает этот вопрос

Виктория Скрипаль опубликовала начало книги о событиях в Солбери

2 июня, 10:13

Книга называется "Беседы с черным котом"

Юлия Скрипаль не будет возвращаться в Россию

19 мая, 09:50

Дочь Скрипаля продает свою двухкомнатную квартиру в Москве

США пока не будут вводить второй пакет санкций против РФ по "делу Скрипалей"

16 мая, 00:47

Окончательное решение примут президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Кокорину дали срок больше, чем убийце

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь