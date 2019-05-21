Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения — СМИ

21 мая, 20:49

Законопроект будет поставлен на голосование в начале июня

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Правительство Великобритании согласилось на план премьер-министра Терезы Мэй по соглашению о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает BBC.

"Правительство согласилось с планом Терезы Мэй по ее законопроекту о соглашении о выходе из ЕС, включая с компромиссами, которые должны обеспечить голоса депутатов (от оппозиционной партии — ред.) Лейбо", – говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, в частности, в плане прописано предложение о временных таможенных отношениях с ЕС до следующих всеобщих выборов, мероприятия по защите окружающей среды и прав работников.

Отмечается, что законопроект будет поставлен на голосование в начале июня и в случае его провала премьер-министр, вероятно, будет вынуждена уйти в отставку.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

Как сообщалось, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение, предусматривающее политическое сотрудничество, свободную торговлю и партнерство после выхода Британии из Евросоюза. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, ЕС, правительство, соглашение, Мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения — СМИ". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэй предложит улучшения вариантов по Brexit

19 мая, 10:43

Премьер-министр Великобритании представит новый пакет мер для включения их в проект соглашения по выходу Британии из ЕС

Украина будет вести переговоры с Британией после Brexit: Порошенко создал делегацию

19 мая, 06:38

Цель переговоров – подписание важного политического и экономического соглашения

Провал межпартийного диалога по Brexit: появилась жесткая реакция Ирландии

18 мая, 01:54

Сценарий выхода без сделки в октябре – вполне реальная перспектива, считает ирландский премьер

Лейбористы и консерваторы провалили переговоры о Brexit

17 мая, 16:01

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин признал, что не смог прийти к согласию с правящей партией

Правительство Британии планирует утвердить соглашение о Brexit до июля

14 мая, 21:59

На заседании правительства министры договорились о продолжении переговоров с оппозиционной Лейбористской партией

В Британии начались новые переговоры по Brexit

13 мая, 16:13

Извечные противники – консерваторы и лейбористы – пытаются найти "золотую середину" выхода королевства из Евросоюза

7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Под дворцом Нерона в Риме нашли потайную комнату

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Ученые доказали способность кошек к лечению

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Назван самый полезный суп

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь