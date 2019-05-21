Британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения — СМИ
Законопроект будет поставлен на голосование в начале июня
Правительство Великобритании согласилось на план премьер-министра Терезы Мэй по соглашению о выходе страны из ЕС.
Об этом сообщает BBC.
"Правительство согласилось с планом Терезы Мэй по ее законопроекту о соглашении о выходе из ЕС, включая с компромиссами, которые должны обеспечить голоса депутатов (от оппозиционной партии — ред.) Лейбо", – говорится в сообщении.
Как сообщает BBC, в частности, в плане прописано предложение о временных таможенных отношениях с ЕС до следующих всеобщих выборов, мероприятия по защите окружающей среды и прав работников.
Отмечается, что законопроект будет поставлен на голосование в начале июня и в случае его провала премьер-министр, вероятно, будет вынуждена уйти в отставку.
Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.
Как сообщалось, пятым президентом Украины Петром Порошенко создана делегация, которой поручено вести переговоры с Объединенным королевством Великобританией, чтобы подписать соглашение, предусматривающее политическое сотрудничество, свободную торговлю и партнерство после выхода Британии из Евросоюза.
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