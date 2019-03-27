Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Британское правительство отказалось отменять Brexit

Сегодня, 06:58

Правительство не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе

Фото: Pixabay
Британское правительство отказалось отменять Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg Евросоюз Правительство не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе

Правительство Великобритании не будет просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над Brexit. Так правительство ответило на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства.

"Правительство не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза", — говорится в заявлении.

В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, а также нанесет сильный удар по основам британской демократии.

Между тем, депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit. Также они выразили свое недовольство неспособностью правительства изложить новый подход для решения проблемы Brexit. На фоне голосования три министра подали в отставку. В их числе министр иностранных дел Алистер Берт, министр здравоохранения Стив Брайн и министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, ЕС, правительство, выход, петиция, Мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Британское правительство отказалось отменять Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тереза Мэй выбрала дату, когда заявит об отставке

Вчера, 14:14

Мэй выступит на заседании так называемого Комитета 1922, объединяющего рядовых членов Консервативной партии

Петицию с требованием отменить Brexit поддержали более пяти миллионов человек

Вчера, 04:14

По состоянию на 19:25 по киевскому времени петиция набрала 5 545 534 подписи

Депутаты британского парламента взяли под контроль варианты Brexit

Вчера, 04:07

Три министра подали в отставку

Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit

25 марта, 23:44

По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit

У Мэй рассказали, при каких условиях вынесут на новое голосование сделку по Brexit

25 марта, 16:41

Британский премьер ждет гарантий того, что соглашение будет поддержано в парламенте

ЕС завершил подготовку к "жесткому" сценарию: в ЕС назвали дату Brexit без сделки

25 марта, 13:06

Все более вероятно, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз без соглашения, заявили в Брюсселе

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Официально: Екатерина Кухар вышла замуж