Британское правительство отказалось отменять Brexit
Правительство не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе
Правительство Великобритании не будет просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над Brexit. Так правительство ответило на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства.
"Правительство не будет отзывать статью 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза", — говорится в заявлении.
В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, а также нанесет сильный удар по основам британской демократии.
Между тем, депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit. Также они выразили свое недовольство неспособностью правительства изложить новый подход для решения проблемы Brexit. На фоне голосования три министра подали в отставку. В их числе министр иностранных дел Алистер Берт, министр здравоохранения Стив Брайн и министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
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