Британское правительство разработало план на случай "жесткого" Brexit: появились детали

Большинство товаров, которые импортируются в Великобританию из ЕС, не будут облагаться налогом

Фото: AFP

Британское правительство разработало план на случай "жесткого" Brexit: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c1/322/5c88c13224f07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c1/322/5c88c13224f07.jpg 2019-03-13T10:40:00+02:00 Евросоюз Большинство товаров, которые импортируются в Великобританию из ЕС, не будут облагаться налогом

Великобритания введет пошлины на некоторые виды сельхозпродукции и готовые автомобили, чтобы защитить своих производителей, но 87% товаров по стоимости по-прежнему будут ввозиться в страну беспошлинно – даже в случае выхода из Евросоюза без нового соглашения (no-deal или "жесткий Brexit"). Об этом говорится в плане действий британского правительства, который был обнародован после провала в парламенте соглашения премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем об условиях Brexit.

Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Кроме того, будут сохранены пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.

При этом товары, ввозимые из Ирландии в Северную Ирландию, не будут облагаться пошлинами.

В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Brexit без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Brexit состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если же депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя перенести дату Brexit на более поздний срок.

Напомним, финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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