Британское правительство собралось на экстренное заседание из-за захвата Ираном танкера
Лондон настаивает, что танкер законно находился в территориальных водах Омана, когда на его борт попали иранские военные
Правительство Великобритании собрался на экстренное заседание из-за захвата Ираном танкера.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Официальный Лондон должен отреагировать на захват Ираном танкера под британским флагом в Ормузском проливе.
На встрече речь шла о том, как обезопасить перевозки нефти в стратегическом регионе на фоне обострения отношений между Западом и Ираном.
В письме в Совет безопасности ООН Лондон настаивает, что танкер законно находился в территориальных водах Омана, когда на его борт попали иранские военные.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.
Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.
Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.
Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.
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