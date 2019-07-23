Британское правительство собралось на экстренное заседание из-за захвата Ираном танкера

Лондон настаивает, что танкер законно находился в территориальных водах Омана, когда на его борт попали иранские военные

Танкер. Фото: Pixabay

Правительство Великобритании собрался на экстренное заседание из-за захвата Ираном танкера.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Официальный Лондон должен отреагировать на захват Ираном танкера под британским флагом в Ормузском проливе.

На встрече речь шла о том, как обезопасить перевозки нефти в стратегическом регионе на фоне обострения отношений между Западом и Ираном.

В письме в Совет безопасности ООН Лондон настаивает, что танкер законно находился в территориальных водах Омана, когда на его борт попали иранские военные.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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