Британского врача уволили за отказ назвать трансгендера женщиной

Суд выступил против врача и обвинил Дэвида Маккерета в «недостатке веры в трансгендерность»

Суд в Британии выступил против врача с 30-летним стажем, который отказался обращаться "мадам" к бородатому пациенту ростом 182 сантиметра. Из-за этого медик потерял работу и пытался восстановиться через трудовой трибунал, но суд отказал медику в поддержке, обвинив в "недостатке веры в трансгендерность", пишет "The Sunday Telegraph".

А все началось с того, что год назад пациент-трансгендер потребовал от Маккерета, чтобы тот обращался к нему, как к ней. Однако убежденный христианин Маккерет отказался.

"Поскольку я христианин, я был бы нечестен сам с собой, если бы использовал местоимение женского рода. Это грех и оскорбляет мою веру в бога. Кроме того, как доктор я могу сказать, что это просто антинаучно и недоказуемо. И моя совесть не позволяет мне делать это. Это можно назвать „полицией мысли". Суд обязал нас не только говорить, но и думать и верить в определенные понятия", – прокомментировал Маккерет эту ситуацию.

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Как сообщалось, трансгендер впервые стал мэром города в Италии. Джанмарко Негри возглавил город Тромелло. Он защищал права сексуальных меньшинств, поэтому стал популярным политиком в городе.

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А вот в США трансгендер претендует на пост губернатора штата.

Как мы писали ранее, в Нидерландах впервые выдали паспорт, в котором указан "нейтральный" пол владельца.

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