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Британскую королеву эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков

Сегодня, 08:51

Протесты из-за Brexit могут привести к эвакуации королевы из Лондона

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II. Фото: AFP
Британскую королеву эвакуируют из Лондона в случае массовых беспорядков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42f/ae0/5c542fae08a65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42f/ae0/5c542fae08a65.jpg Евросоюз Протесты из-за Brexit могут привести к эвакуации королевы из Лондона

Королева Великобритании Елизавета II и другие члены королевской семьи будут эвакуированы из Лондона в случае массовых беспорядков, связанных с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Подобную меру предусмотрели еще в годы холодной войны, когда Великобритания опасалась нападения Советского Союза с использованием ядерного оружия. Куда именно будет эвакуируют монарха, не сообщается, передает The Times со ссылкой на секретный правительственный план.

"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", – отметили журналисты со ссылкой на источник в британском правительстве.

Напомним, ранее лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом заявила, что дату выхода Великобритании из состава Европейского Союза могут перенести на несколько недель, чтобы у правительства было время на утверждение соглашения с Брюсселем.

В то же время британский министр по делам Brexit Стивен Баркли считает, что Европейский союз вряд ли продлит срок действия статьи 50 Лиссабонского договора.

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Тег Великобритания, Лондон, британия, Brexit, королева Елизавета II

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