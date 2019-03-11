Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit

Сегодня, 11:30

Cтраны – члены ЕС ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС

Фото: AFP
Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/852/b15/5c4852b155ce3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/852/b15/5c4852b155ce3.jpg Евросоюз Cтраны - члены ЕС ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС

Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Telegraph.

По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шотландии готовятся провести новый референдум о независимости

Сегодня, 10:52

Шотландская национальная партия выступает против Brexit

Влиятельные консерваторы призвали Мэй отложить голосование по Brexit

Сегодня, 10:18

В парламенте Мэй ожидает сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов, пишут СМИ

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за Путина

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

8 признаков, которые выдают неверного мужчину