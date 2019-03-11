Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit

Cтраны – члены ЕС ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС

Фото: AFP

Брюссель готовит для Лондона "жесткое наказание" за отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/852/b15/5c4852b155ce3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/852/b15/5c4852b155ce3.jpg 2019-03-11T11:30:00+02:00 Евросоюз Cтраны - члены ЕС ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС

Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Telegraph.

По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

Отметим, в британском парламенте заговорили о переносе Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

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