Брюссель выделил Греции 700 млн евро для борьбы с миграционным кризисом

Еврокомиссия (ЕК) выделила Греции 700 млн евро для борьбы с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Греции с премьер-министром этой страны, главой Европейского совета и председателем Европарламента.

"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно", - сказала она.

По словам главы ЕК, греческие обеспокоенности – это обеспокоенности ЕС.

Реклама

"Речь идет не только о греческих границах, но о европейских. Наш приоритет – предоставить всю необходимую поддержку Греции", – добавила она.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС сохранит единство в борьбе с миграционным кризисом.

В тренде США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности

"Те, кто пытаются проверить единство ЕС на прочность, будут разочарованы. Мы сохраним нашу линию, единство одержит верх, – заявила она. - Турция – не враг, но люди – не средство для достижения целей".

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

По последним данным, озвученным министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

Напомним, в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 36 военнослужащих, Турция начала операцию "Весенний щит" против режима диктатора Башара Асада.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама