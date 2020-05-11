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Евросоюз должен быть готов ко второй волне: в Брюсселе дали прогноз по COVID-19

11 мая, 15:59

Тина Наринецкая

Новые вспышки, по словам чиновника, возможны даже при контроле ситуации

В Европе, в которой и так бушует пандемия коронавируса, возможна вторая волна COVID-19 и всем странам ЕС нужно быть к ней готовыми. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, сообщает Аctualno.com.

"Согласно результатам последней оценки рисков, государства-члены должны подготовиться ко второй волне", – сказал он.

Чиновник отметил, что в связи этим риском все европейские страны должны принять необходимые меры для подготовки к такому сценарию. По его словам, хоть и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией, "новые волны могут появиться, даже если текущие хорошо контролируют".

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Напомним, не так давно китайский вирусолог назвал сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективнее. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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