Евросоюз должен быть готов ко второй волне: в Брюсселе дали прогноз по COVID-19

Новые вспышки, по словам чиновника, возможны даже при контроле ситуации

В Европе, в которой и так бушует пандемия коронавируса, возможна вторая волна COVID-19 и всем странам ЕС нужно быть к ней готовыми. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, сообщает Аctualno.com.

"Согласно результатам последней оценки рисков, государства-члены должны подготовиться ко второй волне", – сказал он.

Чиновник отметил, что в связи этим риском все европейские страны должны принять необходимые меры для подготовки к такому сценарию. По его словам, хоть и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией, "новые волны могут появиться, даже если текущие хорошо контролируют".

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