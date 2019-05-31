Будапешт заявил о начале "венгерской культурной экспансии" на Закарпатье
Первым этапом программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово
Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья. В частности речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также театрально-музыкальные программы высокого уровня.
На пресс-конференции в Будапеште Иштван Грежа, ответственный за развитие сотрудничества с Закарпатьем, назвал это "венгерской культурной экспансией", передает mukachevo.net.
Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Иштвана Грежи дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.
Основная часть программы начнется в 2020-м и продлится еще два года.
Ранее в МИД Украины высказали надежду, что Киев и Будапешт смогут достичь компромисса в споре по языку образования на взаимовыгодных условиях.
Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с украинским президентов Владимиром Зеленским.
Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.
Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта.
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