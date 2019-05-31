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Будапешт заявил о начале "венгерской культурной экспансии" на Закарпатье

31 мая, 15:42

Первым этапом программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово

Фото: Pixabay

Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья. В частности речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также театрально-музыкальные программы высокого уровня.

На пресс-конференции в Будапеште Иштван Грежа, ответственный за развитие сотрудничества с Закарпатьем, назвал это "венгерской культурной экспансией", передает mukachevo.net.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Иштвана Грежи дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Основная часть программы начнется в 2020-м и продлится еще два года.

Ранее в МИД Украины высказали надежду, что Киев и Будапешт смогут достичь компромисса в споре по языку образования на взаимовыгодных условиях.

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с украинским президентов Владимиром Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта.

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Тег Венгрия, Закарпатье, Украина

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