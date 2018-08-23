Будет катастрофа: в Шотландии предупредили о последствиях "жесткого" Brexit

Сегодня, 20:00

Лондон уже начал подготовку сценария Brexit без сделки, что очень беспокоит Шотландию

Переговоры по Brexit продолжаются. Фото: pixabay
Переговоры по Brexit продолжаются. Фото: pixabay

Отсутствие соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров по Brexit станет абсолютной катастрофой для Соединенного Королевства. С такой позицией в четверг выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен, прокомментировав публикацию британским правительством первой части пояснительных записок, раскрывающих детали плана Кабмина по подготовке к сценарию Brexit без сделки.

"Отсутствие сделки по Brexit было бы абсолютной катастрофой, и тот факт, что правительство Великобритании говорит об этом, свидетельствует об их полном провале. То, что им когда-то хватило наглости заявить, что независимость угрожает нашему месту в Европе, лишь подливает масла в огонь. Шотландия заслуживает лучшего", - написала она.

В опубликованных в четверг правительственных рекомендациях сказано, что британским компаниям следует "при необходимости разработать шаги для пересмотра коммерческих условий, чтобы отразить какие бы то ни было изменения в таможенных и акцизных процедурах и любых новых пошлинах", которые могут быть введены на основании нового формата отношений между Соединенным Королевством и ЕС. Кроме того, тем компаниям, которые занимаются торговлей с Ирландией, надлежит решить, нуждаются ли они в рекомендациях со стороны властей в Дублине, чтобы заведомо подготовиться к торговым операциям в новых условиях.

В записках указывается, что импорт в Великобританию ядерных материалов из ЕС, который сейчас осуществляется беспрепятственно, в дальнейшем может потребовать обладания соответствующей лицензией. Изменения коснутся и импорта в Соединенное Королевство произведенных в Евросоюзе медикаментов. После Brexit их уже невозможно будет продавать клиентам в британских аптеках без санкции властей королевства.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что британцы потребовали провести референдум по окончательным условиям Brexit.
Великобритания, шотландия, Brexit
Источник:

ИТАР-ТАСС

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