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Будущая глава Еврокомиссии сделала четкое заявление по Brexit

15 июля, 14:40

Урсула фон дер Ляйен заявила, что не собирается что-то менять в заключенной сделке

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова к продолжению переговоров с Великобританией по Brexit после 31 октября, когда Соединенное Королевство должно покинуть ЕС. Об этом сообщает в понедельник газета Indepedent со ссылкой на письмо немки.

Она отмечает, что "поддержит дальнейшее продление (диалога), если на то будут веские причины" помимо нынешнего срока. В то же время Урсула фон дер Ляйен назвала условия выхода Великобритании из сообщества, согласованные ранее Брюсселем и Лондоном, лучшими из всех возможных, и заявила, что не собирается что-то менять в заключенной сделке. "Соглашение о выходе, подписанное с Соединенным Королевством, является лучшим и единственно возможным для упорядоченного" Brexit, добавила она.

Трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель–май, а затем на 31 октября.

Ранее мы писали: Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров.

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Тег Евросоюз, ляйен, Brexit

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ТАСС

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