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Будущее ЕС важнее Brexit: Брюссель готовится к выходу Британии без сделки

Сегодня, 12:36

Сценарий жесткого Brexit становится очень вероятным, заявил главный переговорщик ЕС

Фото: AFP
Будущее ЕС важнее Brexit: Брюссель готовится к выходу Британии без сделки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32c/af4/5ca32caf46ecc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32c/af4/5ca32caf46ecc.jpg Евросоюз Сценарий жесткого Brexit становится очень вероятным, заявил главный переговорщик ЕС

Будущее Евросоюза важнее для сообщества, чем выход Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая во вторник в Европарламенте в Брюсселе.

"Я вспоминаю о том, что сказала канцлер (ФРГ) Ангела Меркель в самом начале процесса: будущее Евросоюза важнее, чем Brexit. Я согласен с этим, и я надеюсь, что мы позитивно завершим этот процесс и будем заниматься такими важными вызовами ЕС, как климатические изменения, миграция, европейская оборона", - сказал он.

Барнье также указал, что сценарий жесткого Brexit, при котором Великобритания выйдет из состава Евросоюза без соглашения, становится "очень вероятным" после очередного голосования накануне в парламенте королевства.

"Я должен быть искренним – вариант жесткого Brexit выглядит очень вероятным. Мы готовы к нему, мы провели большую подготовительную работу", - сказал он.

Барнье подчеркнул, что упорядоченный выход может быть только по соглашению, которое Брюссель и Лондон согласовали 25 ноября.

"Однако в парламенте Великобритании нет большинства "за" какой-то вариант, есть большинство только "против", – отметил переговорщик ЕС.

Выход Великобритании из ЕС без соглашения, так называемый жесткий Brexit, считается наиболее неблагоприятным вариантом для Соединенного Королевства. Он предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке (ЕЕР). По мнению некоторых экспертов, этот план обойдется стране минимум в 73 млрд евро в год.

По оценкам аналитиков банка Goldman Sachs, ущерб британской экономике от решения покинуть Евросоюз составляет порядка 600 млн фунтов стерлингов (786,5 млн долл.) в неделю, .

Согласно подсчетам, в настоящее время ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при условии, что на референдуме 2016 года страна решила бы остаться в составе ЕС.

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.


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Тег Великобритания, Brexit, Барнье

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Источник:

ТАСС

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