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Букеровскую премию -2019 получила писательница из Омана

22 мая, 04:13

Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий

Фото: AFP

Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года. Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse.

Альхартхи получила премию за книгу Небесные тела, которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере около 65 тысяч долларов.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили.

Как сообщалось, британская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2018 год. 56-летняя Бернс стала первым автором родом из Северной Ирландии, который был удостоен этой престижной премии, присуждаемой в области англоязычной литературы. 

А в 2017 году американский писатель Джордж Сондерс стал победителем Букеровской премии с романом "Линкольн в бардо" (Lincoln in the Bardo). 

Напомним, в 2016 году американский писатель Пол Битти получил Букеровскую премию за свой роман "Распродажа", он стал первым американским писателем, который выиграл Букеровскую премию.

Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк – Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Пять обладателей награды – Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол, Джон Кутзее и Кадзуо Исигуро – позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

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Тег Оман, Букер, литература, премия, лауреат, букеровская премия

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