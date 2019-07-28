Буйство красок и радужные флаги повсюду: в Берлине прошел гей-парад

Кроме ЛГБТ-сообщества, в марше участвовали представители политических партий, коммунальных объединений и дипломаты





















В Берлине, где ранее в этом году прошла забастовка работников общественного транспорта, прошел 41-ый ежегодный гей-парад, который в этом году собрал полмиллиона участников и зрителей.

Сложно отличимое от обычного карнавала шествие двигалось от улицы Курфюрстендам на западе города до Бранденбургских ворот.

Девиз берлинского гей-прайда-2019: "Stonewall 50. Каждое восстание начинается с твоего голоса". Это является отсылкой к первым крупным протестам ЛГБТ-активистов, которые прошли в Нью-Йорке в 1969 году.

Помимо представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, в марше участвовали представители политических партий, коммунальных объединений, дипломатических представительств, концернов и компаний.

Мероприятие прошло без инцидентов.

Напомним, в прошлом месяце "Сегодня" побывали на самом крупном ЛГБТ-параде в мире, который прошел в Нью-Йорке. В этом году на нем впервые прошла и колонна представителей украинского ЛГБТ-общества.

А вот в Люблине первый для этого года Марш равенства, который состоялся в прошлом году, закончился массовым побоищем. Хулиганы нападали на участников акции, а когда правоохранители попытались их усмирить, те пошли в рукопашную, начали бросать в полицию камни, бутылки и петарды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Буйство красок и радужные флаги повсюду: в Берлине прошел гей-парад". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"