Бюджетный уик-энд в Европе: как на 100 евро отдохнуть в Риме

С некоторыми хитростями почти бесплатными станут музеи, вода и десерты, а основные расходы приходятся на транспорт и жилье

Сто евро за уик-энд в Италии – как на эту сумму прожить, пропитаться и посмотреть главные достопримечательности Рима, выясняли журналисты "Сегодня", узнав, почему в Италию лучше ехать в конце месяца.

С собой в поездку в Рим журналист взял рюкзак и 100 евро – это 3 200 грн, то есть приблизительно одну минимальную зарплату украинца, и попродовал прожить на нее неделю в Европе.

Свой путь журналист и его гид начали с главного вокзала "Термини" – одного из самых больших в Европе. Отсюда курсируют поезда и автобусы, но гид посоветовала метро. Разовая поездка обошлась в полтора евро, то есть около 50 грн. Билет дает право еще 100 минут пользоваться наземным транспортом.

Всего через пару станций они добрались к одной из главных достопримечательностей итальянской столицы. Колизей по-настоящему завораживает, а увидеть его изнутри стоит 12 евро – но на главную арену древнего Рима можно попасть и бесплатно – в последнее всокресенье каждого месяца, когда все музеи Италии принимают посетителей бесплатно. Правда, и очереди к достопримечательностям в этот день – огромные.

За несколько часов, гуляя пешком, журналисту и гиду удалось обойти почти все памятки архитектуры в центре города. Гид советует приезжать весной, так как летом в древней столице температура воздуха повышается до +40 градусов. Вместе с тем, вода в специальных автоматах в Риме – бесплатная.

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Обед – это еще минус 15 евро из бюджета, но перекусить можно и мороженым, которое в Риме часто дают попробовать бесплатно. Примерно в 15 евро обойдется завтрак и ужин. При этом главная статья расходов – жилье, за ночь в стандартном номере просят 1000 грн. Таким образом, за отель пришлось отдать львиную часть отпускного бюджета. Но, если бронировать заранее, то уложиться в него можно.

Гид советует селиться в хостеле – так выходит вдвое дешевле. А еще лучше дать объявление в соцсетях – в украинских группах в Италии. Тогда за ночлег можно и не платить.

Итого: музеи (если ехать в конце месяца), вода и десерты – почти даром, а основные траты – транспорт и жилье. В ходе эксперимента сотни евро журналисту хватило всего лишь на два дня, и вернуться домой пришлось раньше.

Напомним, с начала февраля в украинском законодательстве действует запрет выезжать за рубеж злостным неплательщикам алиментов. Так, Минюст добился принятия закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".