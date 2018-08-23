Бывший инженер NASA переплыл Финский залив на сауне с солнечными батареями

Плавание сильно осложнили полутораметровые волны и сильный ветер, и возвращаться по морю изобретатель не рискнул

Изобретатель Янне Кяпюлехто – инженер NASA в прошлом, – отправился из Финляндии в Эстонию на плавучей сауне. Чем завершилось странная путешествие – узнавали журналисты "Сегодня".

Одетый только в халат, плыл по бурному Финскому заливу изобретатель Янне Капюлехто. Плавсредство для этого путешествия он создал своими руками: оборудовал его четырьмя двигателями, солнечными батареями – и сауной впридачу.

"Все начиналось с идеи – создать судно на солнечных батареях. Но сауна – это лучше. Идея отправиться в Эстонию возникла спонтанно, после того как узнал, что страна отмечает свое столетие. Такого еще не было никогда. Это интересно с точки зрения технологий, риска и приключений", – рассказал изобретатель Янне Капюлехто.

Восемьдесят два километра до цели изобретатель с двумя членами экипажа преодолел за шестнадцать часов – плавание им затруднили полутораметровые волны и сильный ветер.

"Сауна на борту – это очень удобно. В дороге было холодно и ветрено – а в ней можно погреться", – отметил Янне Капюлехто.

Плыть назад изобретатель не рискнул из-за неутешительного прогноза погоды – поэтому Янне Капюлехто решил перевезти плавучую сауну по суше.

Напомним, недавно нетрезвый россиянин на спор вплавь незаконно пересек границу с ЕС – гражданин РФ поспорил с друзьями на две бутылки водки, что сплавает в Эстонию и обратно, но в дело вмешались пограничники.

А в июле самолет российского президента, направляясь в Хельсинки, нарушил воздушное пространство Эстонии. Инциденты произошли до полудня близ острова Вайндлоо в Финском заливе: сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем – Ил-96. Издание Postimees утверждает, что на борту последнего находился Владимир Путин.