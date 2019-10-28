Во Франции расстреляли мечеть: ранены двое

84-летний военный в отставке открыл огонь и кинул зажигательную смесь в мечеть города Байона

Фото: скриншот

Спустя меньше месяца после нападения на синагогу в Германии, на юго-западе Франции задержали пожилого мужчину, который бросил "коктейль Молотова" и сделал несколько выстрелов по мечети города Байона.

В результате случившегося пострадали двое мужчин преклонного возраста, у одного из них – тяжелые ранения. Потерпевших госпитализировали.

Инцидент случился днем 28 октября. После произошедшего злоумышленник пытался скрыться, но был задержан возле своего дома. В его машине обнаружили газовый баллон и оружие.

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Им оказался 84-летний бывший военный и член ультраправой партии "Национальное объединение", который уже сознался в содеянном. Но его мотивы пока что не раскрываются.

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Напомним, 15 марта австралиец Брентон Таррант совершил теракт в новозеланском Крайстчерче.Он ворвался в две мечети, где на тот момент находились сотни людей, и совершил стрельбу. В результате случившегося погибли более полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Как стало известно позже, он перечислял деньги французским радикалам.

А в августе 21-летний норвежец Филип Мансхаус открыл стрельбу в мечети близ Осло. Примерно за 2 часа до нападения он разместил в соцсети публикацию, в которой одобрительно отзывался о теракте в Новой Зеландии.

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