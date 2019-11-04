Целовал Путина и Эрдогана: Юнкер рассказал о своей манере общения с политиками

Юнкер заявил, что не может представить, чтобы не прикасаться к другим людям или чтобы не касались его

Жан-Клод Юнкер. Фото: REUTERS/YH/awi

Эксцентричный глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который ранее прервал отпуск из-за срочной операции, в интервью изданию Spiegel прокомментировал свою склонность к физическим контактам с политическими лидерами, которую часто обсуждают СМИ.

"Мне все равно. Я такой, какой я есть. Я иногда думаю, что худшее в тюрьме – это то, что ты не чувствуешь физической близости. Я вообще не могу представить, чтобы не прикасаться к другим людям или чтобы не касались меня. Мои сотрудники иногда предупреждают меня не обнимать того или иного человека. Но меня поцеловал Эрдоган, поэтому я тоже его поцеловал. Я поцеловал Путина, и меня поцеловал Путин. В любом случае это, конечно, не помешало Европе", - сказал Юнкер.

Реклама

Отметим, СМИ неоднократно обращали внимание на то, что Жан-Клод Юнке на публичных мероприятиях часто обнимает или целует политических лидеров и шутит с ними.

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Так, высокопоставленный европейский политик достаточно нестандартно вел себя на саммите Евросоюза в Брюсселе: сперва он взъерошил прическу одной из женщин, которая его встречала, потом изобразил вид, будто замерз, скорчив при этом гримасу, а после – решил погладить по руке еще одну женщину, с которой здоровался.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама