Чехия хочет выгнать часть сотрудников посольства России

Сегодня, 15:29

Чешскому МИДу непонятно, зачем посольству РФ столько сотрудников и столько автомобилей

Фото: AFP
Фото: AFP

Чехия и Россия ведут переговоры о численности штата российского посольства в Праге, который, по словам главы чешского МИДа Томаша Петричека, не соответствовать размеру Чехии.

"Мы обсуждаем с российской стороной вопрос совокупного количества дипломатов в Праге. Одной из тем является сокращение очень большого количества зарегистрированных за посольством РФ автомобилей. Мы можем только догадываться, с какой целью используются эти автомобили", – цитирует его Novinky.cz.

Петричек утверждает, что количество дипломатов и недипломатического персонала "должно соответствовать размеру такой страны, как Чехия".

При этом, прогнозируя ответные действия России, министр отметил, что не хочет парализовать работу чешского посольства в Москве.

Напомним, что ранее Петричек выступил против отмены санкций Европейского союза против России.

Кроме того, руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Чехии и других стран Европейского союза.

Мы также писали, что в прошлом месяце в Чехии были арестованы россияне по обвинению в попытке хакерского взлома компьютерных сетей министерства иностранных дел.
Россия, Чехия, шпионаж, посольство России
Источник:

"Сегодня"

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