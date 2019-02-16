Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО
Проект создания сил быстрого реагирования НАТО будет реализован до 2021 года
Чехия направит механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО, развертывание которых в случае необходимости займет не более 30 дней. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС республики Алеш Опата.
"Чехия направит в состав формируемых сил быстрого реагирования НАТО, которые будут способны развернуться в течение 30 дней, 800 военнослужащих и 200 единиц (боевой) техники, – отметил он. – Речь идет о (механизированном) батальоне сухопутных войск".
Проект создания сил быстрого реагирования НАТО обсудили в Брюсселе в среду и четверг министры обороны государств-членов НАТО. Предполагается, что он будет реализован до 2021 года.
В Североатлантическом альянсе данная инициатива названа "4х30". Это означает, что в составе находится в оперативной готовности группировки должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней.
Напомним, Германия приняла руководство силами быстрого реагирования НАТО. Силы повышенной готовности считаются важной составляющей в стратегии НАТО для сдерживания РФ.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз для НАТО.
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