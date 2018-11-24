Чехия – не Россия: в Праге выступили против скандального премьера: появились яркие фото

В столице Чехии – Праге, вечером 23 ноября тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки правительства Андрея Бабиша, который сумел избежать вотума недоверия парламента.

Протестующие собралась в Пражском Граде и прошли к Староместской площади, которая была практически заполнена, сообщает Radio Praha.

Демонстранты скандировали "Чехия – не Россия, мы хотим достойного правительства", – говорится в сообщении Idnes.cz.



































Напомним, ранее мы писали о том, что вопрос о недоверии чешскому правительству был поднят после скандала вокруг поездки сына премьер-министра страны в оккупированный Крым.

Голосование было инициировано после появления видеозаписи, на которой сын премьера заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в аннексированный Россией Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста": правоохранительные органы обвиняют Бабиша в том, что через свой сельскохозяйственный концерн он незаконно завладел 50 млн евро, выделенными его стране в качестве гранта Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

После этого в Праге прошел многотысячный протест, участники которого потребовали отставки премьер-министра.

В то же время мы писали, что он разочаровал своих критиков, заявив, что не собирается добровольно складывать полномочия главы правительства.