Чехия – не Россия: в Праге выступили против скандального премьера: появились яркие фото

Сегодня, 13:54

Пражане требовали для своей страны достойного правительства

Фото: zpravy.idnes.cz
Фото: zpravy.idnes.cz

В столице Чехии – Праге, вечером 23 ноября тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки правительства Андрея Бабиша, который сумел избежать вотума недоверия  парламента.

Протестующие собралась в Пражском Граде и прошли к Староместской площади, которая была практически заполнена, сообщает Radio Praha.

Демонстранты скандировали "Чехия – не Россия, мы хотим достойного правительства", – говорится в сообщении Idnes.cz.

Напомним, ранее мы писали о том, что вопрос о недоверии чешскому правительству был поднят после скандала вокруг поездки сына премьер-министра страны в оккупированный Крым.

Голосование было инициировано после появления видеозаписи, на которой сын премьера заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в аннексированный Россией Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста": правоохранительные органы обвиняют Бабиша в том, что через свой сельскохозяйственный концерн он незаконно завладел 50 млн евро, выделенными его стране в качестве гранта Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

После этого в Праге прошел многотысячный протест, участники которого потребовали отставки премьер-министра.

В то же время мы писали, что он разочаровал своих критиков, заявив, что не собирается добровольно складывать полномочия главы правительства.
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