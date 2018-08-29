Чехия отказывается принимать беженцев из Африки, так как принимает украинцев – Бабиш

Премьер-министр Чехии Aндрей Бабиш заявил, что его страна не будет принимать беженцев из стран Африки и Азии, так как уже принимает людей из Украины.

Об этом он заявил накануне визита в Рим, где примет участие в переговорах с премьер-министрами Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции, передает Radio Praha.

"Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины", – сказал он.

После завершения переговоров в Италии Бабиш намерен встретиться с представителями государств Вышеградской четверки.

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Стоит отметить, что еще одна страна Вышеградской четверки – Польша – неоднократно заявляла, что принимает "беженцев" из Донбасса – и таким образом, снимает напряжение "на восточном фланге Евросоюза".

В ЕС сложилась критическая ситуация с расселением нелегальных мигрантов, которые пытаются найти в Европе убежище от войны и бедности на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

В подавляющих случаях мигранты добираются к южным границам ЕС через Средиземное море. Далее их путь пролегает через Испанию, Италию, Грецию или Мальту в северные страны, прежде всего, в Германию.

Однако Берлин пытается "расселить" мигрантов по всей Европе, чтобы не повторить масштабный кризис образца 2015 года, когда Германия приняла наибольшее количество нелегальных мигрантов.

В рамках достигнутого компромисса правительство Германии создаст специальные миграционные центры около своих границ, чтобы заявления тех, кто может получить статус беженца, рассматривались максимально быстро.

Предполагается, что мигранты, которые не смогут получить убежище в Германии, будут отправляться назад в те страны, куда они прибыли – свое согласие на это уже дали ряд стран Евросоюза.