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Чехия разрешила своим гражданам выезжать за границу

24 апреля, 09:32

Денис Беспалов

При возвращении нужно иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус

Правительство Чехии отменило введенный более месяца назад в связи с эпидемией COVID-19 запрет на свободное передвижение граждан по республике. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

"Мы (правительство) приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии, – отметил он. – Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях".

Главным условием, по словам Войтеха, является то, что в общественных местах смогут собираться группы до 10 человек. Ранее вне жилых помещений власти позволяли встречаться только двум гражданам.

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Войтех сказал, что чешские граждане с пятницы смогут выезжать за границу. Они могут, в частности, провести летние отпуска на зарубежных курортах.

"Мы смягчили запрет на перемещение (по республике) и поэтому станет возможным выезжать за рубеж. При возвращении (в Чехию) выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или же он должен будет пройти (двухнедельный домашний) карантин", - отметил министр.

Он также сказал, что с 27 апреля правительство разрешило восстановить обучение в вузах, возобновить работу автошкол и магазинов площадью до 2 500 кв. м.

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Между тем, информационное агентство CTK со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека сообщило, что правительство уже решило продлить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в республике 12 марта, до 25 мая.

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В Чехии с начала марта было получено 7 138 положительных анализов на коронавирус. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 210 жителей республики, вылечились – 2 152.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Анализы на вирус с 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении инфекции на национальной территории, сдали 195 725 жителей республики.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Чехии массово проверяют здоровых людей на иммунитет от коронавируса.

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Чехия карантин коронавирус

Источник: ТАСС

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