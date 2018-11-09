Чехия считает "выборы" в ОРДЛО вмешательством РФ во внутренние дела Украины

Сегодня, 22:44

В соответствии с международным правом только украинские власти имеют право организовывать какие бы то ни было выборы на своей территории

Иллюстрация. Фото: AFP
Иллюстрация. Фото: AFP

Прага не признает выборы на неконтролируемой украинскими властями территории, считая их грубо нарушающими суверенитет и международное право.

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии от 9 ноября.

"Никакие законные выборы не могут проводиться на территории, которая фактически контролируется российскими вооруженными силами. Кроме того, проведение "выборов" препятствует реализации Минских соглашений, стороной которых является и Россия", – говорится в заявлении.

В чешском МИД подчеркивают, что в соответствии с международным правом только украинские власти имеют право организовывать какие бы то ни было выборы на своей территории. 

Министерство иностранных дел Чешской Республики считает проведение так называемых выборов на части украинских территорий, контролируемых негосударственными образованиями, грубым вмешательством во внутренние дела Украины и фундаментальным нарушением суверенитета Украины, отмечается в заявлении.

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Чешская Республика как государство-член ЕС участвует в формировании политики Европейского Союза в отношении Российской Федерации. Из-за незаконной аннексии Крыма и дестабилизирующих действий России в Восточной Украине ЕС ввел санкции против Российской Федерации, которые могут быть изменены только после исчезновения причин их вступления в силу, напоминают в МИД. 

В то же время Чешская Республика будет продолжать вносить свой вклад в реализацию принятых ЕС в марте 2016 года пяти руководящих принципов для отношений между ЕС и Россией: полное осуществление Минских соглашений; более тесные связи ЕС с государствами Восточного партнерства; укрепление устойчивости ЕС к гибридным угрозам и в области энергетической безопасности; избирательный диалог с Россией в областях, представляющих общий интерес; поддержка российского гражданского общества.

Чешская Республика будет и впредь поддерживать усилия Украины по реформированию и дальнейшие шаги Украины в направлении ЕС и НАТО, говорится в заявлении МИД ЧР.

Отметим, что "волеизъявление" запланировано на 11 ноября, но сейчас у оккупантов кипит работа по привлечению людей на "избирательные участки" и достижению нужного результата. Как сообщалось, боевики даже стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".

Как мы писали, луганчан на "выборы главы ЛНР" заманивают пополнением мобильного счета. Представители "компании" будут стоять возле каждого избирательного участка в фирменной одежде и раздавать карты пополнения каждому проголосовавшему. А вот луганчане сразу раскусили мошенников: "Очень похоже на подкуп, как и ярмарки с бросовыми ценами возле участков – объявления уже висят".
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"Сегодня"

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