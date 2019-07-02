Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний

Управления авиационных полетов обеих стран пока не могут достигнуть соглашения

Фото: twitter.com/kann_news.

Министерство транспорта Чехии сообщило, что полеты российских авиалиний в республику вновь разрешены. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

"Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, - подчеркивается в документе. - Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран".

Ведомство между тем возложило ответственность за возникшую ситуацию на Минтранс РФ.

"Минтранс РФ в одностороннем порядке ограничил право перелетов по транссибирскому авиакоридору для (самолетов) "Чешских аэролиний", а именно – по маршруту Прага – Сеул. Данный авиакоридор чешский авиаперевозчик использовал длительное время", - утверждается в документе.

Минтранс Чехии посчитал данные действия российской стороны "нарушением действующего Соглашения о воздушных авиаперевозках от 1966 года". В ведомстве, однако, подчеркнули, что в Праге рассчитывают на достижение скорейшей договоренности с российскими партнерами. Поэтому разрешение на полеты российских авиакомпаний носит пока временный характер, сообщили в министерстве.

"Минтранс РФ ранним утром 2 июля 2019 года выдал разрешение на полеты (самолетов) авиакомпании Czech Airlines (над российской территорией). Сразу же после этого Минтранс Чехии приступил к ответным действиям по отношению к российским авиаперевозчикам. Полеты (их самолетов), таким образом, будут разрешены до 7 июля 2019 года", – говорится в документе. Минтранс Чехии также выразил сожаление по поводу неудобств, которые возникли у пассажиров российских авиакомпаний, рейсы которых во вторник были отменены.

Ранее сообщалось, что в Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Входящий в группу "Аэрофлота" перевозчик "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили об отмене части рейсов в Чехию из-за того, что авиавласти Чехии аннулировали разрешения на эти перелеты.

Так, "Аэрофлот" отменил 2 июля рейсы между Москвой и Прагой SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 остались в расписании. "Победа" отменила в этот день рейсы Москва – Карловы Вары. "Уральские авиалинии" со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург) "в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты".

Ранее Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию.

Напомним, авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось с 00:00 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против украинских и российских авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.

В ноябре 2018 года "Сегодня" писали, что российские самолеты продолжают летать в оккупированный Крым, а ЕС не расширяет санкции против российских авиакомпаний из-за шантажа. Подробнее читайте в статье: "Европа продолжает принимать российские самолеты из оккупированного Крыма".

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