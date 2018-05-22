Чехия упростит трудоустройство для украинцев

Сегодня, 03:45

В рамках соглашения между странами предполагается, что 19 тысяч 600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальных дел Чехии, правительство которой ранее приняло решение об увеличении количества рабочих виз для украинцев, готовит программу, благодаря которой ускорится трудоустройство украинцев в стране.

Об этом заявила министр труда Чехии Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

По ее словам, сегодня в Чехии количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа – незанятые более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы и рабочие средней технической квалификации, строители.

Немцова посетила посольство Чехии в Украине и генеральное консульство во Львове для договоренностей об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу для украинцев.

В рамках соглашения между странами предполагается, что 19 тысяч 600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

Сейчас в Чешской Республике работает 374 тысячи иностранцев, из них 280 тысяч – граждане ЕС, 94 тысячи – граждане из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют 70 тысяч.

Как сообщалось, упростить процедуру трудоустройства иностранцев из стран за пределами Европейской экономической зоны решили в Финляндии.

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Над упрощением системы трудоустройства иностранцев из стран за пределами ЕС также работают Польша и Словакия, Литва намерена ввести квоты на иностранных работников.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

А с 1 января Кабмин формально ввел для работодателей обязательные 4% квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет. Однако система выплат для тех, кто не выбрал квоту, не была озвучена.
Чехия, украинцы, трудоустройство, граждане, разрешения на работу

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