Чехию накрыла вторая волна коронавируса: установлен новый антирекорд

С начала недели количество новых случаев COVID-19 выросло более чем в два раза

Вслед за Венгрией, где накануне сообщили о максимальном количестве новых зарегистрированных случаев COVID-19, о коронавирусном антирекорде сообщили также и в Чехии.

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Как сообщает портал Novinky, 2 сентября в Чехии подтвердились 650 тестов на коронавирус – это самый высокий показатель с начала распространения инфекции.

С начала недели этот показатель вырос более чем в два раза, что объясняют увеличением количества проведенных тестов. Накануне их сделали около 11 тыс.

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Всего в Чехии официально зарегистрировали 26 423 случаев COVID-19, из которых больше 400 человек скончались, а 18,3 тыс. выздоровели. Таким образом, количество активных случаев болезни в стране превышает 7 тыс. человек.

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Напомним, в конце июня в самом центре Праги закатили настоящий пир – местный ресторатор Ондрей Кобза установил 500-метровый стол, за которым каждый мог "попрощаться с коронавирусом".

А недавно в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваемости проанализировали статистику и пришли к выводу, что во время новой волны большинство зараженных – это молодежь.

Несмотря на то, что вся Европа переживает вторую волну коронавирус, в некоторых странах начались протесты COVID-скептиков:

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