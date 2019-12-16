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"Человеку года 2019" не хватило места в поезде: пришлось сесть на пол

16 декабря, 04:50

Фото сидящей на полу Греты Тунберг спровоцировало шумиху в Twitter

Грета Тунберг. Фото: Greta Thunberg/Twitter

Грета Тунберг. Фото: Greta Thunberg/Twitter

16-летняя шведская активистка и один из лидеров мирового экодвижения Грета Тунберг, ставшая "Человеком года 2019" по версии журнала Time, опубликовала необычный снимок, на котором она сидит на полу поезда.

Фото появилось в Twitter школьницы в ночь на 15 декабря – когда она возвращалась с 25-ой Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата COP25, которая проходила в Мадриде.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" – подписала она фотографию.

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"Твит" стал вирусным, набрав более 121 тыс. "лайков" и 11,1 тыс. комментариев.

Многие комментаторы раскритиковали немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, на поезде которого ехала Грета. Сама же девушка отметила в своем микроблоге, что сесть на полу для нее не проблема, а также назвала хорошим знаком переполненные поезда.

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Фото: kmu.gov.ua

Напомним, что сама она отказалась от авиаперелетов в пользу железнодорожного и морского транспорта из-за их экологичности.

Грета Тунберг прославилась тем, что в 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климат. Ее действия спровоцировали массовые акции по всему миру – "Пятницы ради будущего" (Fridays for Foture).

За это ее номинировали на Нобелевскую премию мира и пригласили на открытие саммита ООН в Нью-Йорке, где она в пух и прах разнесла западный политический истеблишмент за бездействие на поле борьбы с климатическими изменениями.

Кроме того, в этом году Северный совет присудил ей премию в размере 52 тысячи долларов. Но Грета отказалась от денег, заявив, что климатическому движению они не нужны, а надо необходимо, чтобы политики и люди у власти начали прислушиваться к современной науке.

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экология железная дорога курьез поезда Грета Тунберг

Источник: Сегодня

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