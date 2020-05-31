Через год после страшного пожара в Париже открыли площадь перед Нотр-Дамом

Шлагбаумы на входе к площади были сняты сегодня в 15:00

В воскресенье, 31 мая, площадь перед Собором Парижской Богоматери открыли для туристов и жителей города. На открытии присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры страны Франк Ристер.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Шлагбаумы на входе к площади были сняты сегодня в 15:00.

Видео: Reuters

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По словам министра Ристера, открытие площади является очень красивым символом, представляющим собой первый шаг к восстановлению собора.

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Напомним, что сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Возгорание произошло по неизвестной причине в районе шпиля собора. За несколько часов до этого там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и догорал затем на полу собора.

Видео: Reuters

Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации подтвердил планы властей восстановить Собор Парижской Богоматери в течение пяти лет. Глава республики назвал Нотр-Дам "символом стойкости французского народа". Через три года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.

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