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"Черный сентябрь" для Макрона: "желтые жилеты" обещают начать самые масштабные акции

9 сентября, 06:35

Организаторы протестов заявляют, что манифестации начнутся как "с чистого листа"

/ Фото: AFP

Французское движение "желтых жилетов" в субботу, 7 сентября, возобновило акции протеста. Демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек. Во французском городе Бюшеле (департамент Ивелин) недалеко от Парижа "желтые жилеты" продолжают ежедневно встречаться в своем лагере и уверяют, что с началом нового учебного года у протестного движения откроется второе дыхание, пишет France Info.

Как отмечает издание, этим летом прошло только несколько разрозненных акций, поэтому протест "желтых жилетов" немного подзабылся. Для некоторых протестующих это только пауза, после которой они обещают устроить президенту Франции Макрону "черный сентябрь".

Активисты заявляют, что манифестации начнутся как с чистого листа.

"Пока мы выжидаем. Если в сентябре начнутся подвижки, движение может возобновиться. Однако проблема в том, что если ничего не произойдет, оно обречено на провал. Так что — сейчас или никогда", – говорят организаторы.

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Перед многими активистами "желтых жилетов" никогда не стоял вопрос о прекращении протестов без того, чтобы добиться выполнения своих требований.

"Я работаю с 16 лет, я выйду на пенсию с пособием в €850, а на жилье трачу больше €500. Однажды я окажусь на улице на попечении моих детей! Вот против чего я сейчас выступаю, и за то, чтобы мои дети тоже это не испытали", – говорит Изабель, одна из активисток.

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Все остальные соглашаются с тем, что их требования так и не были услышаны. Еще один из "желтых жилетов", пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что именно отчаяние толкает людей на улицы девять месяцев без остановки: "Существует отчаяние молодежи, отчаяние пенсионеров, отчаяние одиноких женщин. Вот почему, к сожалению, протесты не прекратятся никогда".

Многие манифестанты осуждают жестокость полицейских.

"Макрон не знает, что его ждет после возвращения из отпуска! Каждую субботу мы здесь, а во время кульминационных моментов — в Париже. К тому же, мы ходим в рабочие кварталы, чтобы убедить людей присоединиться к нашему движению", — рассказал активист France Info.

Как сообщалось, сотрудники французской полиции задержали в субботу 89 участников манифестации "желтых жилетов" в Париже в субботу, 7 сентября. 

Напомним, что в ходе праздничного парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

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