Чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб в стране

СВР, ГРУ и ФСБ пытались захватить контроль в стране

В сентябре многие достопримечательности Чехии станут бесплатными / Фото: Depositphotos

Служба безопасности и информации Чехии заявил, что в 2018 году в республике активизировалась деятельность российских и китайских спецслужб. Об этом говорится в отчете национальной контрразведки за прошлый год, открытая часть которого опубликована во вторник, 26 ноября.

"В 2018 году на чешской территории развивали разведывательную активность сотрудники и внештатные агенты всех российских спецслужб: СВР, ГРУ и ФСБ, — говорится в документе. — Целью [их деятельности] является оказание воздействия на принятие управленческих решений на различных уровнях административного управления".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии открыли центр по борьбе с пропагандой Кремля

Реклама

Российские спецслужбы, согласно документу, пытаются воздействовать на чешских политиков. Также авторы доклада подчеркивают, что проблемой для национальной безопасности является и значительное число сотрудников российского посольства в республике.

В тренде Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира

Анализируя деятельность китайских спецслужб в Чехии, ведомство заявило, что представители КНР пытаются получить доступ к носителям секретной информации, главным образом в сфере промышленности и новых технологий. Значительно возрос интерес агентов к чешским ученым.

Напомним, в докладе разведки о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год также говорилось, что страна оказалась под ударом российских спецслужб .

Ранее руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что Россия и Китай представляют непосредственную угрозу безопасности Чехии и других стран Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама