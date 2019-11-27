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Чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб в стране

27 ноября, 04:30

СВР, ГРУ и ФСБ пытались захватить контроль в стране

В сентябре многие достопримечательности Чехии станут бесплатными

В сентябре многие достопримечательности Чехии станут бесплатными / Фото: Depositphotos

Служба безопасности и информации Чехии заявил, что в 2018 году в республике активизировалась деятельность российских и китайских спецслужб. Об этом говорится в отчете национальной контрразведки за прошлый год, открытая часть которого опубликована во вторник, 26 ноября.

"В 2018 году на чешской территории развивали разведывательную активность сотрудники и внештатные агенты всех российских спецслужб: СВР, ГРУ и ФСБ, — говорится в документе. — Целью [их деятельности] является оказание воздействия на принятие управленческих решений на различных уровнях административного управления".

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Российские спецслужбы, согласно документу, пытаются воздействовать на чешских политиков. Также авторы доклада подчеркивают, что проблемой для национальной безопасности является и значительное число сотрудников российского посольства в республике.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Анализируя деятельность китайских спецслужб в Чехии, ведомство заявило, что представители КНР пытаются получить доступ к носителям секретной информации, главным образом в сфере промышленности и новых технологий. Значительно возрос интерес агентов к чешским ученым.

Напомним, в докладе разведки о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год также говорилось, что страна оказалась под ударом российских спецслужб .

Ранее руководитель чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что Россия и Китай представляют непосредственную угрозу безопасности Чехии и других стран Евросоюза.

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Чехия СВР гру контрразведка ФСБ РФ

Источник: ТАСС

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