Чешский "друг Путина" разозлился на "абсолютное нахальство" российского МИДа

Земан пригрозил отказаться от поездки в Москву на 9 мая

Милош Земан / Фото: AFP

Президент Чехии Милош Земан, которого называют "другом" президента России Владимира Путина, обвинил российских дипломатов в "абсолютном нахальстве" за критику чешского закона, который признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

"Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад, я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и сейчас я думаю о том, чтобы вообще не ехать или, что более вероятно, поехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перевернули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину?" – цитирует слова чешского лидера издание Parlamentnilisty.

Напомним, что ранее в Кремле говорили о том, что 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них – главы Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Беларуси, Армении и Сербии.

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В 2018 году на параде в Москве присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в 2017-м- президент Молдовы Игорь Додон, в 2016-м – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных к РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее в этом году в Министерстве иностранных дел РФ заявили о том, что Советский Союз был "вынужден" заключить с нацистской Германией договор о ненападении, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа.

Кроме того, 85-летняя немка Розмари Клауссен рассказала новостям "Сегодня", как она стала крестницей самого Адольфа Гитлера.

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