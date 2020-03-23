Четверть населения Италии в опасности: местные власти озвучили причину

Пока китайские эксперты подсчитывают, сколько времени нужно Европе для победы над коронавирусом, в Италии уже насчитывается почти пять с половиной тысяч умерших от коронавируса. Из них 650 – только за последние сутки. Заражены более 59 тысяч. Из-за этого местные власти приняли жесткие меры – остановили работу всех предприятий и строительство всех объектов кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей. Работают только те, кто занят на производстве и поставке продуктов питания и лекарств. Вся страна на карантине.

По количеству умерших Италия всего за месяц опередила Китай, откуда коронавирус и распространился по миру. Советник министра здравоохранения Италии Вальтер Ричкарди назвал одну из причин такой высокой смертности от коронавируса: в Италии почти четверть населения в возрасте от 65 лет, а это самая уязвимая к COVID-19 категория.

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В Италии уже почти пять с половиной тысяч умерших от коронавируса. Из них 650 – за 22 марта, зараженных – 59 тысяч. Из-за этого остановили работу всех предприятий и строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей. Работают только те, кто занят на производстве и поставке продуктов питания и лекарств.

А тем временем Всемирная организация здравоохранения предупредила, что страны не смогут остановить распространение коронавируса только путем полного запрета на передвижения и карантина. Нужны дополнительные меры по охране здоровья населения, чтоб избежать повторной вспышки коронавируса.

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