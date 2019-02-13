Четверть века за "независимость": в Испании начали судить сепаратистов Каталонии

Судебный процесс продлится около трех месяцев, а приговор могут объявить и вовсе через полгода

Четверть века за "независимость": в Испании начали судить сепаратистов Каталонии 2019-02-13T03:07:00+02:00 Евросоюз Судебный процесс продлится около трех месяцев, а приговор могут объявить и вовсе через полгода

В Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.

Официальный Мадрид плебисцит не признал, а политиков арестовали и обвинили в подстрекательстве к восстанию.

Два микроавтобуса и полицейский конвой покидают территорию тюрьмы Сото дель Реал: именно здесь, около Мадрида содержали девять из двенадцати политических лидеров Каталонии, причастных к организации референдума о независимости региона. Еще трое находились под домашним арестом.

На часах 7:25. Через два с половиной часа начнется заседание Верховного суда. Процесс проходит под особым наблюдением – здание окружено десятками полицейских и служащими антитеррористических подразделений. Подсудимые перед началом успевают сказать несколько слов прессе.

"Я очень спокоен, надеюсь, что процесс уже начнется. Очень всем благодарен. Уже жду начала", – говорит собравшимся экс-министр юстиции Каталонии Карлес Мундо.

Карлес Мундо – один из обвиняемых каталонских политиков. Он и еще двое чиновников проходят по делу о нецелевом использовании государственных средств. Испанские власти утверждают, что на организацию референдума деньги из бюджета использовали незаконно.

Остальные подсудимых судят по "тяжелым" статьям – попытку государственного переворота и подстрекательство к бунту. Пока продолжается заседание, на улицы выходят протестующие, которые поддерживают обвиняемых.

"Сегодня многие люди в Каталонии испытывают большую боль из-за мужчин и женщин, которые находятся на скамье подсудимых. Но мы видим их достоинство – 12 человек сделали то, что должны были: обустроили участки, на которых каталонцы определили свое будущее", – констатирует спикер парламента Каталонии Роже Торрент.

Референдум о независимости региона состоялся два года назад. Тогда организаторы заявили, что большинство каталонцев проголосовали за отделение от Испании.

Однако официальный Мадрид волеизъявление не признал. Власти ввели прямое управление регионом, а политиков, которые устроили референдум, арестовали. ЕС также не признал голосование, призвав испанцев и каталонцев к диалогу.

За полтора года премьер-министр Испании на это решился, предложив круглый стол для переговоров, что, в свою очередь, спровоцировало уже акции протеста сторонников единства страны. В воскресенье на улицы Мадрида вышли десятки тысяч человек.

Сегодня сторонники единства повторили свои слова перед зданием суда.

"Мы бы хотели, чтобы они не продвигали в дальнейшем свой бунт. Но случилось не так, как мы думали. Поэтому сегодня мы – испанцы – чувствуем, что защищаться в суде – это наш долг", – утверждает политик Сантьяго Абаскаль, который выступает за единство Испании.

Напомним, что обвиняемым грозит от 16 до 25 лет тюрьмы. Ожидается, что судебный процесс продлится около трех месяцев. А приговор могут объявить через полгода.

Напомним, что осенью председатель правительства Каталонии пригрозил испанскому премьеру Педро Санчесу отозвать поддержку его правительства в национальном парламенте, если тот не согласует механизм самоопределения региона.

Мы также писали о протестах, которые охватили крупнейшие города Каталонии после решения испанского правительства провести выездное заседание в столице мятежного региона – Барселоне.

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