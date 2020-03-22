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Четыре бутылки вина и туалетная бумага: как Ангела Меркель закупилась на карантин

22 марта, 13:58

Татьяна Очеретяна

Канцлер Германии несла покупки самостоятельно

Канцлер Германии Ангела Меркель во время карантина в связи с коронавирусом лично пошла за покупками в супермаркет. В тележку среди других товаров она положила блок туалетной бумаги и четыре бутылки вина марки Ricossa. Об этом сообщает RTL.

Работники супермаркета рассказали, что канцлер у них часто скупается и сама несет сумки с покупками. Однако деньги в руки не взяла, за товары канцлер рассчиталась картой.

"Остается только надеяться, что ей удалось сохранить безопасное расстояние в два метра", — говорится в статье.

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Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Германии через 2-3 месяца может достичь 10 млн, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вайлер.

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Сама же Ангела Меркель заявила, что жителям Германии следует быть готовыми к тому, что заразиться новым коронавирусом COVID-19 может до 70% населения страны .

Кроме того, недавно вице-президента США Майка Пенса и его супругу Каррен проверили на наличие инфекции из-за инфицирования сотрудника его аппарата. Результаты теста оказались отрицательными.

Также смотрите об ограничениях во время карантина в разных странах:

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