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Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса

23 мая, 16:58

Татьяна Очеретяна

Страны хотят уменьшить сумму

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды не поддержали инициативу Германии и Франции по выходу Европейского союза из кризиса из-за эпидемии коронавируса. Вместо этого так называемая "экономная четверка" представила сегодня свое предложение на противовес франко-немецкой инициативе. Об этом сообщает DW.

Речь идет о создании фонда в 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС после пандемии. В проекте предложения говорится о том, что страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, но хотят ограничить эту финансовую помощь до двух лет.

Также страны "экономной четверки" выступают против введения общего долга и увеличения бюджета Евросоюза.

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Как мы уже писали, в Европе продолжаются процессы, которые могут иметь далеко идущие последствия. Все чаще европейские политики поднимают дискуссию о будущем Евросоюза. Пока одни государства ЕС обвиняют соседей в "национальном эгоизме", другие поспешно возводят пусть виртуальные, но границы. А власти третьих – пользуются моментом, чтобы упрочить собственное положение, получив большие полномочия (Венгрия).

Также Кабинет министров Украины разработает план выхода из экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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кризис ЕС коронавирус

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