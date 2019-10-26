Четыре страны ЕС создадут совместное командование спецоперациями при участии НАТО

Командование начнет действовать в январе 2021 года, а к декабрю 2024 года структура достигнет полной боеготовности

НАТО / Фото: Getty Images

После новостей о расширении Центра киберзащиты НАТО в Эстонии появились новые сообщения об укреплении структур альянса в Европе. Так, Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения договорились о создании совместного командования силами специальных операций при участии НАТО.

"В пятницу министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию регионального командования специальными операциями (R-SOCC). Под председательством Венгрии благодаря международному командованию страны смогут более эффективно использовать силы специального назначения", - говорится в сообщении.

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что подписание меморандума является важным шагом по усилению сил спецопераций в регионе и расширению сотрудничества четырех стран с Североатлантическим альянсом.

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Ожидается, что командование начнет действовать в январе 2021 года, а к декабрю 2024 года структура достигнет полной боеготовности.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что европейские авиадиспетчеры будут отдавать приоритет военным и транспортным самолетам НАТО перед гражданскими судами при управлении воздушным трафиком над Европой.

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