Четыре кандидата в депутаты на предстоящих выборах в Сейм (парламент) Латвии, возможно, были агентами КГБ Латвийской ССР. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, – передает ТАСС.

"Из предоставленной Центром документирования последствий тоталитаризма информации вытекает, что четыре кандидата в депутаты 13-го Сейма – Ромуалдс Мацулевичс ("От сердца – Латвии"), Артурс Малта ("За альтернативу"), Юрис Струшелс (ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ) и Арвидс Улме (Союз "зеленых" и крестьян), возможно, были агентами КГБ Латвийской ССР. Этим кандидатам не запрещено баллотироваться на выборах в Сейм, но информация об их возможном сотрудничестве с КГБ должна быть указана в сведениях о кандидатах", – указывает ЦИК.

Центризбирком получил от этого ведомства и информационного центра МВД результаты проверки всех 16 зарегистрированных на парламентские выборы списков кандидатов в депутаты. В пятницу состоится заседание ЦИК, на котором будет решаться вопрос об исключении из списков шести кандидатов в депутаты, на которых могут распространяться установленные законом о выборах Сейма ограничения.

"Вопрос об исключении из списка кандидатов в депутаты лидера "Русского союза Латвии" Татьяны Жданок, в отношении которой в распоряжении ЦИК есть решение суда, что кандидат действовала в Коммунистической партии Латвии после 13 января 1991 года, ЦИК планирует принять решение на следующей неделе, когда ознакомится с дополнительной информацией, запрошенной у Полиции безопасности и Бюро по защите конституции", – отмечает Центризбирком.

Очередные парламентские выборы пройдут в Латвии 6 октября этого года. Гражданам республики предстоит избрать 100 новых депутатов законодательного органа.

Центризбирком страны ранее зарегистрировал списки кандидатов в депутаты от 16 партий и объединений, а в целом на места народных избранников претендуют 1470 человек. Таким образом, на одно место в Сейме претендуют 15 кандидатов.

Напомним, депутат сейма (парламента) Латвии Александр Кирштейнс убежден, что мир в Европе наступит с распадом России. Об этом он написал в Twitter. Латвийский политик видит только такой путь для решения проблемы с войнами и конфликтами в Европе, который развязывает Москва.

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