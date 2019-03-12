Четырехлетнюю британку признали одним из самых юных вундеркиндов мира

Девочка еще с ранних лет начала проявлять высокий интерес к обучению

Фото: скриншот.

Четырехлетнюю британку признали одним из самых юных вундеркиндов мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/705/2be/5c87052be2e25.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/705/2be/5c87052be2e25.jpg 2019-03-12T03:05:00+02:00 Евросоюз Девочка еще с ранних лет начала проявлять высокий интерес к обучению

Четырехлетняя жительница Великобритании признана одной из самых юных обладателей высокого IQ в мире – 140 баллов. Об этом сообщает Daily Mail.

Алана Джордж из английского города Айвер, графство Бакингемшир, стала одной из самых молодых участников всемирно известной организации для людей с высоким IQ "Менса". По словам ее родителей, Надин и Эдмунда, девочка еще с ранних лет начала проявлять высокий интерес к обучению – читать она научилась рано и без посторонней помощи. Родители ребёнка до сих пор не до конца осознают, насколько обширен потенциал их дочери.

"Она такая маленькая, но уже не представляет своей жизни без учебы. Мы даже испугались, когда узнали, насколько она умная", – рассказывает мать девочки.

Она также сообщила, что подумала о высоких интеллектуальных способностях ребёнка, когда в возрасте семи месяцев Алана начала произносить первые слова, а менее чем через год уже разговаривала полноценными предложениями. Самостоятельно читать девочка научилась в три года – тогда она могла полностью прочитать отрывки из любимых рассказов.

Родители обратились к специалистам, чтобы те проверили умственное развитие Аланы. Оказалось, что уровень в чтении у девочки идентичен уровню 7-летнего ребёнка. Разговаривает и рассуждает она как ребёнок в возрасте 6,5 лет.

Алана учится в школе, в которой когда-то обучались члены королевской семьи Великобритании. Надин тщательно следит за обучением ребенка и стремится сделать так, чтобы у девочки было "счастливое детство", как и у ее сверстников.

Напомним, киевский школьник Андрей Куделя установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах.

Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память. В свободное от уроков время мальчик ходит в медиашколу и на курсы личностного развития. Увлекается айкидо, настольным теннисом, любит смотреть фильмы. Сейчас маленький вундеркинд учится играть на синтезаторе.

А у юного вундеркинда из Бельгии уровень развития, как у нобелевских лауреатов. Он разбирается в математике, инженерии, медицине и даже проводит кардиологические исследования. Ему всего восемь, а он уже выпускник средней школы для одаренных детей. Получает такой же диплом, как 17-летние одноклассники:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Четырехлетнюю британку признали одним из самых юных вундеркиндов мира". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.