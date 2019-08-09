Чиновники в Британии остались без отпусков из-за Brexit

Тем, кто уже забронировал билеты и отели, компенсируют потраченные средства

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Из-за наращивания подготовки Лондоном к "жесткому" Brexit – выходу Великобритании из ЕС без соглашения о дальнейших условиях сотрудничества – все спецсоветники британского правительства отменили летний отпуск.

По данным Politico, вечером 8 августа один из старейших помощников премьер-министра Бориса Джонсона Эдди Листер уведомил специальных советников в электронном письме о том, что все ежегодные отпуска отменяются до 31 октября.

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А тем, кто уже забронировал билеты и отели, компенсируют потраченные средства.

Источники в британском правительстве утверждают, что в большинстве своем высокопоставленные чиновники уже отменили свои планы на отпуск.

Напомним, избранный в июле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал во что бы ни то стало к 31 октября вывести страну из ЕС – с или без соглашения.

Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза. Подробности в видеосюжете:

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