Число безработных в Германии снизилось до рекордного уровня

Число безработных в стране в апреле снизилось на 72 тысячи до 2,229 миллиона человек

Фото: Pixabay

Федеральное агентство по труду зафиксировало наиболее низкий показатель безработицы для апреля в истории объединенной ФРГ.

Число безработных в Германии в апреле снизилось на 72 тысячи до 2,229 миллиона человек. Тем самым доля трудоспособных жителей страны, не имеющих работы, по сравнению с мартом уменьшилась на 0,2 процентных пункта, до 4,9%. Как сообщило во вторник, 30 апреля, Федеральное агентство по труду, это наиболее низкий показатель для данного месяца в истории объединенной Германии.

В марте уровень безработицы в ФРГ достигал 5,1%, в апреле 2018 года – 5,3%. При этом доля безработных в западных федеральных землях составляет 4,6%, в восточных – 6,4%.

В марте 2019 года в Германии работали 44,94 миллиона человек. Это на 33 тысячи человек больше, чем в феврале 2019 года и на 491 тысячу больше, чем в марте 2018 года.

Между тем Европейское статистическое агентство Eurostat 30 апреля также опубликовало новые данные по безработице. Согласно этой информации, доля неработающих граждан трудоспособного возраста в странах ЕС в марте снизилась до 7,7%, что является наиболее низким показателем с сентября 2008 года.

Ранее сообщалось, что безработица в Евросоюзе упала до минимума с начала века.

Напомним, в Украине стало меньше безработных. В марте на одно вакантное место претендовали три человека.

Ранее Госстат сообщал, что по состоянию на 1 февраля 2019 года количество зарегистрированных безработных в Украине составило 364,3 тыс. человек – почти 191 тыс. женщин и более 173 тыс. мужчин.

По данным ведомства, наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности – токаря, слесаря и строителя. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи:

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