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Число смертей среди зараженных коронавирусом во Франции приближается к 23 тысячам

26 апреля, 22:20

Елена Вус

28 апреля депутаты Национального собрания будут обсуждать, а затем голосовать по плану выхода страны из режима изоляции

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 242 человека, число летальных исходов с начала эпидемии выросло до 22 856, сообщил в воскресенье в коммюнике директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

В коммюнике в очередной раз подчеркивается, что определенная тенденция снижения числа госпитализаций в стране продолжается.

По последним данным, всего госпитализированы 28 217 пациентов с диагнозом "коронавирус". В отделениях реанимации находятся 4 682 инфицированных.

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С начала эпидемии в стране были госпитализированы 87 985 пациентов с коронавирусом. За то же время из больниц выписаны 44 903 вылечившихся, сообщается в коммюнике.

По данным Минздрава страны, во Франции насчитывается 124 575 выявленных случаев заражения COVID-19.

Во вторник, 28 апреля, депутаты Национального собрания будут обсуждать, а затем голосовать по плану выхода страны из режима изоляции населения и ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

План будет представлен премьер-министром Эдуаром Филиппом. Французские СМИ сообщают в воскресенье, что оппозиционные депутаты потребовали, чтобы их ознакомили с этим планом по меньшей мере за 24 часа до обсуждения, а не поставили перед фактом.

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Ранее сообщалось, что на единственном французском авианосце треть экипажа заразилась коронавирусом. Были протестированы 1767 членов команды.

Также стало известно, что во Франции режим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продлили до 11 мая.

О том, как проходит процесс выхода из карантина в разных странах ЕС, смотрите в сюжете:

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Франция смерть заражение коронавирус COVID-19

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